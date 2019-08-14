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 "Укроборонпром" выиграл тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Госконцерн "Укроборонпром" стал победителем тендера Министерства внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов, по итогам которого украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в этой стране Ан-32Б.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

По словам Букина, в тендере в Перу украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США - Италия) и C-295 (Airbus).

"Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолета, созданного на ГП "Антонов". В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников "Укроборонпрома", так и легендарная надежность торговой марки "Антонов", – заявил глава госконцерна.

Букин отметил, что в тендере участвовало госпредприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома". В конкурсе, в котором оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов.

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Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о планах МВД закупить 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты.

В прошлом году Президент Петр Порошенко заявил, что РФ исключена из числа производителей комплектующих для украинского транспортного самолета Ан-178.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Он может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142856
 
   
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Такого рода новости нужно публиковать в момент реальной поставки первого самолета.
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Хорошая новость , респект антоновцам!
Стоит рассмотреть и возможность создания на базе Ан-178 , в кооперации с США , боевого самолета для флота, типа "Посейдона" , что сразу обнулит доминирование ЧФ РФ в Черном море. Авиаотряд , оснащенньій противокорабельньім и противолодочньім вооружением , дислоцированньій на аєродромах юга Украиньі , может решить проблему отсутствия в ВМСУ достаточного количества боевьіх кораблей. Имхо
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Бред, транспортник слишком медленная и хорошая цель для истребителей и ПВО чтоб делать из него боевой самолет.
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Противолодочньій "Посейдон" создан на базе Боинга 737-800 , вооружен ПКР "Гарпун", торпедами , глубинньіми бомбами и управляемьіми ракетами "воздух-воздух" дальнего радиуса действия. Состоит на вооружении флотов США и ряда других стран НАТО. Єто не первое поколение "летающих фрегатов" , до него бьіл турбовинтовой "Орион".
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Ну Боинг намного больше, и все равно слишком легкая мишень без прикрытия истребителей.
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Судя по тому что количество не называется тендер настолько мизерный что конкуренты особо и не боролись или же Антонов решил получить хоть какой заказ предложив мизерную цену.
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