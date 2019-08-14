 "Укроборонпром" выиграл тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

По словам Букина, в тендере в Перу украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США - Италия) и C-295 (Airbus).

"Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолета, созданного на ГП "Антонов". В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников "Укроборонпрома", так и легендарная надежность торговой марки "Антонов", – заявил глава госконцерна.

Букин отметил, что в тендере участвовало госпредприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в состав "Укроборонпрома". В конкурсе, в котором оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов.

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Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о планах МВД закупить 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты.

В прошлом году Президент Петр Порошенко заявил, что РФ исключена из числа производителей комплектующих для украинского транспортного самолета Ан-178.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Он может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

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