 НБУ отменил подачу банками дублирующих справок об обязательных резервах

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В соответствии с действующими правилами организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины, утвержденными в конце прошлого года, банки подают отчетность в формате ХМL, содержащую всю необходимую информацию о формировании и хранении обязательных резервов.

Снижение административной нагрузки на банки утверждено постановлением правления Национального банка №105 от 13 августа 2019 года "Об утверждении изменений в положение о порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине". Постановление вступает в силу 15 августа.

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