[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.13 27.99
 Регуляторная политика
  124  0
Все про:банки (3417) валютный резерв (21) НБУ (3939)

 НБУ отменил подачу банками дублирующих справок об обязательных резервах

Во избежание дублирования статистической отчетности Национальный банк отменил подачу банками справок, которые предусмотрены положением №806 от 11 декабря 2014 года "О порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В соответствии с действующими правилами организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины, утвержденными в конце прошлого года, банки подают отчетность в формате ХМL, содержащую всю необходимую информацию о формировании и хранении обязательных резервов.

Снижение административной нагрузки на банки утверждено постановлением правления Национального банка №105 от 13 августа 2019 года "Об утверждении изменений в положение о порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине". Постановление вступает в силу 15 августа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142854
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГСЧС Донбасс Зеленский Кабмин Киев ремонт Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх