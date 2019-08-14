 Украина предложила Венгрии координировать меры по борьбе с АЧС

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики по итогам встречи заместителя министра Виктора Шереметы с представителями посольства Венгрии в Украине, передает БизнесЦензор.

"Актуальным вопросом остается наращивание объемов двусторонней торговли аграрной продукцией, а также вопросы в сфере санитарных, фито-санитарных мер, в том числе совместные меры борьбы с АЧС и бешенством", – отметил Шеремета.

По словам замминистра, в течение последних двух лет между аграрными министерствами Венгрии и Украины согласовывается вопрос проведения очередного заседания рабочей группы по вопросам сельского хозяйства. В свою очередь венгерская сторона отметила, что такая мера будет способствовать ускорению проведения очередного заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии.

Кроме того, укранской стороной был поднят вопрос финансовой поддержки венгерской стороной малых и средних фермеров венгерского происхождения на Закарпатье.

"Венгрия и Украина имеют большой аграрный потенциал, который необходимо реализовывать в полную силу. Со своей стороны мы открыты к взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству, которое и будет направлено на решение общих вопросов и реализации аграрного потенциала", – подчеркнула заместитель главы миссии посольства Венгрии в Украине Кристина Марфи.

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За 2018 год сумма товарооборота сельскохозяйственной продукцией составила $210,3 млн, что на $36,7 млн больше по сравнению с 2017 годом. Экспорт составил $98,6 млн, импорт – $111,6 млн.

По результатам шести месяцев 2019 года товарооборот между Украиной и Венгрией продукцией АПК составил $135 млн. Экспорт составил $56,5 млн, импорт – $78,5 млн.

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