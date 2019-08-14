 Канадская Fairfax покупает страховую компанию "Универсальная"

АМКУ также разрешил Fairfax Financial Holdings Limited приобрести через новосозданную структуру ООО"Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз" акции СК "Универсальная", что обеспечит 50% голосов в высшем органе управления страховщика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, АМКУ предоставил Европейскому банку реконструкции и развития" разрешение на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", что обеспечит превышение 25% голосов в управлении обществом.

Регулятор также предоставил разрешение на согласованные действия компаниям Fairfax Financial Holdings Limited и Whiteford Limited (Кипр) в виде обязательств по воздержанию от конкуренции и запрещению переманивания работников сроком на пять лет.

По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартал 2019 года Whiteford Limited является владельцем 42,3358% акций СК "Универсальная".

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Как сообщалось, в феврале 2019 года Fairfax Financial Holdings Limited завершила оформление сделки по приобретению у французской АХА Group ее "дочек" в Украине – ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизнь".

В 2016 году Fаirfax приобрела 100% СК "QBE Украина", позже переименовав ее в "Колоннейд Украина".

СК "Универсальная" основана в 1991 году, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. Предлагает услуги в 42 видах страхования, региональная сеть насчитывает более 300 точек продаж по всей территории Украины.

В январе-июне 2019 года компания собрала 490,31 млн грн валовых страховых премий, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Чистые премии выросли на 12,10% – до 363,58 млн грн, заработанные – на 18,44%, до 334,21 млн грн.

СК "Универсальная" за первое полугодие 2019 выплатила клиентам 127,19 млн грн, что на 11,38% превысило показатель за тот же период 2018 года. Таким образом, уровень выплат снизился на 1,40 п.п. – до 25,94% с 27,34%. А

Активы страховщика по состоянию на 30 июня 2019 года выросли на 44,33% – до 1,31 млрд грн, собственный капитал – на 3,12%, до 276,45 млн грн, обязательства – на 61,59%, до 1,03 млрд грн.

Ликвидные активы (денежные средства и их эквиваленты) уменьшились на 32,73% – до 125,01 млн грн. При этом на счетах СК "Универсальная" в банках по состоянию на 1 июля 2019 года хранились депозиты на сумму 293 млн грн. Уставный капитал компании составляет 192,7 млн грн.

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