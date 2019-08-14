 Кабмин дополнительно направил 2 миллиарда на развитие дорог

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, на продолжение текущего среднего ремонта автодороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь по маршруту Запорожье-Мариуполь предлагается дополнительно направить более 1,24 млрд грн, на ремонт дороги Днепр-Николаев (в Днепропетровской области) в 2019 году – 400 млн грн.

Кроме того, предлагается дополнительно направить 16,2 млн грн на корректирование проектной документации объекта строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, а 34,32 млн грн – для продолжения проектирования объектов строительства и отведения земельных участков по проекту "Транспортная связь в Украине, Фаза I" во Львовской (12,3 млн грн), Ривненской (10 млн грн) и Тернопольской (12,02 млн грн) областях.

Помимо этого, предлагается перераспредилить средства и увеличить финансирование ряда объектов: у Закарпатской области – текущий ремонт автодороги Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов (100 млн грн), в Ивано-Франковской области – текущий ремонт автодороги Снятин-Тязив (100 млн грн), в Кировоградской области – текущий ремонт автодороги Полтава-Александрия (30 млн грн), в Хмельницкой области – капитальный и текущий средний ремонт автодороги Житомир-Черновцы (174,2 млн грн).

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