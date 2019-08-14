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 Кабмин дополнительно направил 2 миллиарда на развитие дорог

Кабинет министров направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,92 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,14 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, на продолжение текущего среднего ремонта автодороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь по маршруту Запорожье-Мариуполь предлагается дополнительно направить более 1,24 млрд грн, на ремонт дороги Днепр-Николаев (в Днепропетровской области) в 2019 году – 400 млн грн.

Кроме того, предлагается дополнительно направить 16,2 млн грн на корректирование проектной документации объекта строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье, а 34,32 млн грн – для продолжения проектирования объектов строительства и отведения земельных участков по проекту "Транспортная связь в Украине, Фаза I" во Львовской (12,3 млн грн), Ривненской (10 млн грн) и Тернопольской (12,02 млн грн) областях.

Помимо этого, предлагается перераспредилить средства и увеличить финансирование ряда объектов: у Закарпатской области – текущий ремонт автодороги Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов (100 млн грн), в Ивано-Франковской области – текущий ремонт автодороги Снятин-Тязив (100 млн грн), в Кировоградской области – текущий ремонт автодороги Полтава-Александрия (30 млн грн), в Хмельницкой области – капитальный и текущий средний ремонт автодороги Житомир-Черновцы (174,2 млн грн).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142846
 
 
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Неправильный заголовок... Гройсман и его банда решили своровать еще 2 миллиарда гривен , - так будет точнее ! Проехал в этом году расстояние примерно 1/4 дорог Украины .... На каждом километре уничтоженных дорог можно вешать гройсманов, министров, заместителей глав ОГА , отвечающих за дороги , глав облавтодоров, глав фирм, "ремонтирующих" дороги !!! Пять лет тому назад , при "злочинной власти" януковичей , дороги были лучше !!! Эта власть приплывшая к корыту на крови Небесной сотни уничтожила не только дороги, эти твари уничтожили государство Украина !
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Мать вашу!
"Кабмин дополнительно направил 2 миллиарда на развитие дорог
Кабмин дополнительно направил 2 миллиарда на развитие дорог - Цензор.НЕТ 1938Кабинет министров направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,92 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,14 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Вы, барзаписцы блин, панимаете смысл слова ДОПОЛНИТЕЛЬНО?????

ДОПОЛНИТЕЛЬНО к ЧЕМУ????
Т.е. в бюджете на дороги был заложен триллион, а Кабмин - раз, нашёл в кармане старых панталон миллиард-другой, почесал репу и направил????
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