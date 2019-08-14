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Все про:Кабмин (3274) концессия (70) порт (632) Херсон (102) Ольвия (6)

 Кабмин утвердил передачу в концессию портов "Херсон" и "Ольвия"

14 августа Кабинет министров Украины на своем заседании дал официальный старт концессии госстивидоров портов "Ольвия" и "Херсон", приняв соответствующее решение.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что правительство приняло решение об утверждении условий и начале концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон"! Имеем предварительно более двадцати заявок от мощных иностранных и украинских компаний", – сообщил министр.

"Мы подготовили новый закон о концессии, который новый президент Украины определил среди приоритетных для голосования в новом парламенте уже осенью этого года, создали Офис государственно-частного партнерства "Спильно", который подготовил технико-экономическое обоснование по лучшим западным стандартам ряда объектов инфраструктуры, прошли все бюрократические согласования условий, процедур и требований. Мы это сделали впервые и первые. И сделали правильно, совместно с лучшими правительственными, общественными, иностранными и украинскими экспертами, бизнесом", – добавил Омелян.

Как сообщалось, Администрация морских портов Украины и Министерство инфраструктуры планировали объявить конкурсы по передаче в концессию стивидорной компании "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта в июне-июле 2019 года.

На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает чуть более трех месяцев. С победителями будут подписаны договоры, сторонами которых станут: Министерство инфраструктуры Украины, Администрация морских портов, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта. 

Для увеличения числа потенциальных участников конкурса требование о необходимости опыта работы с грузами в портовой отрасли расширили, включив в допустимый опыт всю номенклатуру грузов. Также в рамках реализации концессионного проекта предполагается переходной период сроком до двух лет на протяжении которых концессионер сможет подготовить и согласовать непосредственно инвестпроект, оформить лицензии и другие необходимые разрешительные документы, провести инвентаризацию имущества, передающегося в концессию.

Основные условия пилотных концессионных проектов остались неизменными: обязательные инвестиции в развитие обоих портов в размере порядка $60 млн для проекта в Ольвии и $8 млн – для проекта в Херсоне, выделение средств в размере не менее 5% от объема капитальных инвестиций (CapEx) на развитие транспортной инфраструктуры городов, в которых расположены порты и соблюдение социальных обязательств перед сотрудниками предприятий, которые передаются в концессию. Кроме этого ожидается значительный рост грузооборота и увеличений отчислений в местные бюджеты.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142840
 
 
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