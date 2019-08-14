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 Кабмин обязал поставлять газ для Луганской ТЭС Ахметова дешевле цен для населения (обновлено)

Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности решило возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по сниженной цене.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

В ходе заседания правительства сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Геру сообщил, что проектом постановления предложено обязать "Нафтогаз" продавать для нужд Луганской ТЭС газ по цене в два раза ниже рыночной.

Герус подчеркнул, что Луганская ТЭС принадлежит частному энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова, который получает прибыль от работы других своих станций и высокой цены угля, которая ранее закладывалась в тариф.

Представитель президента также назвал решением вопроса проведения переговоров о возобновлении поставок угля на Луганскую ТЭС.

"На сегодняшний день там электроэнергия производится из газа и все работает… Там у них временно возникают убытки, но государство не должно действовать так, что происходит приватизация прибыли и национализация убытков. Это их коммерческие риски", – сказал Герус.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик напомнил, что Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.

В итоге премьер-министр Владимир Гройсман поддержал снижение цен на газ для Луганской ТЭС.

"Там есть второй источник электроэнергии, это газ. Если газ дать по коммерческой цене на производство электроэнергии, для луганчан нужно поднять цены на электроэнергию… Поэтому как резервный источник топлива государство в чрезвычайном режиме может решить этот вопрос... И кто владеет этим вопросом меня вообще не интересует", – сказал премьер.

Гройсман добавил, что соответствующее постановление принимается на сегодняшнем заседании Кабмина, пообещав рассмотреть возможные изменения в документ, в случае необходимости, на следующем заседании.

Как уточнил Андрей Герус после заседания Кабмина, в итоге цена на газ для частной ТЭС будет значительно меньше цены для населения.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. куб. м. То есть теперь компания, принадлежащая Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", – написал Герус на своей странице в сети Facebook.

"Такое право льготной цены, с помощью специального решения Кабмина, получил только ДТЭК, принадлежащий господину Ахметову. По-моему, это беспрецедентное решение – впервые за всю историю Нафтогаз обязали продавать газ по спец цене частной компании (которая не производит тепло)", – добавил представитель президента.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142838
 
 
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 Топ комментарии
 
Вообще не проблема. Раз ДТЕК Східенерго не справляется , должно справится государство.
Национализация данного энерго генерирующего предприятия. Ну и потом снижение цены для него , в связи с особыми условиями в регионе.
А так комуто вершки а нам корешки и долги с убытками.
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гнида винницкая в агонии. как же фартануло етой стране что ету шлаебень наконец погнали
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А чего Герус ноет, у них же скоро будет свой премьер и правительство, вот и пусть отменят данное решение Кабмина.
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гнида винницкая в агонии. как же фартануло етой стране что ету ******** наконец погнали
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а из бюджета развития винница в 45 раз больше бабла получила чем такие же регионы по числу населения. Гройсман - это гнида!!!
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Вообще не проблема. Раз ДТЕК Східенерго не справляется , должно справится государство.
Национализация данного энерго генерирующего предприятия. Ну и потом снижение цены для него , в связи с особыми условиями в регионе.
А так комуто вершки а нам корешки и долги с убытками.
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А чего Герус ноет, у них же скоро будет свой премьер и правительство, вот и пусть отменят данное решение Кабмина.
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Я так понимаю что главная проблема это отсутствие жд путей подвоза угля , так неужели нельзя было проложить за 5 лет.
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Що найцікавіше, папєрєднікі віноватиє, так мислить маса 73-Зе.
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Какие попередники если вся вина на действующем правительстве, а вот с чьего указания оно принимает подобные решения большой вопрос.
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А чтож чынный гарант? Пачиму молчит?)) Пришел бы на кабмин и отчехвостил их))
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Ойойой!!! Зе!лекторуны с такими новостями до вечера не доживут...
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Тут якраз дає знову себе знати система виконавчої влади, яка складається із двох паралельних гілок: Адміністрація Президента і КабМін. Одна з них --- лишня. Тому Україна (ми разом), як мінімум, вдвічі більше втирачає на виконавчу владу. "Вата", яка становить більшість в Україні, вибрала не ІНАКШОГО, а такого самого як Порошенко. ЗЕ може щось трохи зробить, але його команда не збирається СУТТЄВО змінювати систему в Україні (дай, Боже, щоби я помилився). Активна меншість українців має організовано наводити лад в Україні! Нехай помагає нам Бог!
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МВФ, Ахметов, Гройсман - одна иудоглобализаторская мафия, которая вне национальных законов, коррумпирует страны и выдавливает все соки в пользу иудейского глобального проекта.
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Уже много лет в гепаграде(насчет городов не знаю, может и там так же, как в этой деревне) за отопление даже дешевле населения платят религиозные приходы(ну, вы понимаете, каким патриархатом в быдлохарькове все загажено).
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Последний грабеж? Гройсман обязал поставлять газ для Луганской ТЭС Ахметова дешевле цен для населения Август 14, 2019Без рубрикиКомментарии: 2

Кабмин обязал поставлять газ для Луганской ТЭС Ахметова дешевле цен для населения - Цензор.НЕТ 3194Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности решило возложить на НАК «Нафтогаз Украины» публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС («ДТЭК Востокэнерго») по сниженной цене.
Как передает БизнесЦензор, об этом заявил сегодня премьер-министр Владимир Гройсман.
В ходе заседания правительства представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что проектом постановления предложено обязать «Нафтогаз» продавать для нужд Луганской ТЭС газ по цене в два раза ниже рыночной.
Он подчеркнул, что Луганская ТЭС принадлежит частному энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова, который получает прибыль от работы других своих станций и высокой цены угля, которая ранее закладывалась в тариф.
Представитель президента также назвал решением вопроса проведение переговоров о возобновлении поставок угля на Луганскую ТЭС.
«На сегодняшний день там электроэнергия производится из газа и все работает… Там у них временно возникают убытки, но государство не должно действовать так, что происходит приватизация прибыли и национализация убытков. Это их коммерческие риски», - сказал Герус.
В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик напомнил, что Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.
В итоге премьер-министр Владимир Гройсман поддержал снижение цен на газ для Луганской ТЭС.

«Там есть второй источник электроэнергии, это газ. Если газ дать по коммерческой цене на производство электроэнергии, для луганчан нужно поднять цены на электроэнергию… Поэтому как резервный источник топлива государство в чрезвычайном режиме может решить этот вопрос… И кто владеет этим вопросом меня вообще не интересует», - сказал премьер.
Гройсман добавил, что соответствующее постановление принимается на сегодняшнем заседании Кабмина, пообещав рассмотреть возможные изменения в документ, в случае необходимости, на следующем заседании.
Как уточнил Андрей Герус после заседания Кабмина, в итоге цена на газ для частной ТЭС будет значительно меньше цены для населения.
«Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ на «ДТЭК Востокэнерго» по цене 2895 грн за тыс. куб. м. То есть теперь компания, принадлежащая Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения», - написал Герус на своей странице в сети Facebook.
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