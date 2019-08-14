 Кабмин обязал поставлять газ для Луганской ТЭС Ахметова дешевле цен для населения (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

В ходе заседания правительства сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Геру сообщил, что проектом постановления предложено обязать "Нафтогаз" продавать для нужд Луганской ТЭС газ по цене в два раза ниже рыночной.

Герус подчеркнул, что Луганская ТЭС принадлежит частному энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова, который получает прибыль от работы других своих станций и высокой цены угля, которая ранее закладывалась в тариф.

Представитель президента также назвал решением вопроса проведения переговоров о возобновлении поставок угля на Луганскую ТЭС.

"На сегодняшний день там электроэнергия производится из газа и все работает… Там у них временно возникают убытки, но государство не должно действовать так, что происходит приватизация прибыли и национализация убытков. Это их коммерческие риски", – сказал Герус.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик напомнил, что Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.

В итоге премьер-министр Владимир Гройсман поддержал снижение цен на газ для Луганской ТЭС.

"Там есть второй источник электроэнергии, это газ. Если газ дать по коммерческой цене на производство электроэнергии, для луганчан нужно поднять цены на электроэнергию… Поэтому как резервный источник топлива государство в чрезвычайном режиме может решить этот вопрос... И кто владеет этим вопросом меня вообще не интересует", – сказал премьер.

Гройсман добавил, что соответствующее постановление принимается на сегодняшнем заседании Кабмина, пообещав рассмотреть возможные изменения в документ, в случае необходимости, на следующем заседании.

Как уточнил Андрей Герус после заседания Кабмина, в итоге цена на газ для частной ТЭС будет значительно меньше цены для населения.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. куб. м. То есть теперь компания, принадлежащая Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", – написал Герус на своей странице в сети Facebook.

"Такое право льготной цены, с помощью специального решения Кабмина, получил только ДТЭК, принадлежащий господину Ахметову. По-моему, это беспрецедентное решение – впервые за всю историю Нафтогаз обязали продавать газ по спец цене частной компании (которая не производит тепло)", – добавил представитель президента.

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