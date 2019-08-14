 "Укртрансгаз" подготовил пять компрессорных станций для работы в реверсном режиме

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Это позволит в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки голубого топлива из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины", – сказано в сообщении.

В частности, на компрессорных станциях "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар", "Александровка" расширены возможности ГТС в части оперативного перераспределения газовых потоков, что позволит оптимизировать технологические расходы газа при работе в реверсном режиме.

"Укртрансгаз" напоминает, что в январе 2009 года ГТС Украины уже работала в режиме полного отсутствия транзита. На тот момент не было штатных возможностей переключения на реверсный режим, поэтому была реализована временная схема газоснабжения "запад-восток".

"На сегодня "Укртрансгаз" внедрил все необходимые технические и регламентные решения для создания надежной реверсной схемы, она готова к функционированию в штатном режиме и может быть сразу активирована при необходимости", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее олнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземніх хранилищах газа.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет. Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны России по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

В то же время руководство "Нафтогаза" заявляет об остром дефиците ликвидности в связи с многомиллиардными долгами газсбытов и тепловиков перед компанией, связанных с наложенными на "Нафтогаз" специальными обязательствами по поставке газа, и отчислениями львиной доли прибыли на дивиденды.

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