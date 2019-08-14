 Китайская корпорация может уступить 25% "Мотор Сичи" госконцерну "Укроборонпром"

Об этом со ссылкой на LIGA.net сообщает БизнесЦензор.

Китай готовится завершить поглощение запорожского завода "Мотор Сич". Эту сделку 2 года назад заблокировала Служба безопасности Украины.

Чтобы получить разрешение на покупку, корпорация Beijing Skyrizon Aviation Industry может уступить госконцерну Укроборонпром 25% акций запорожского завода. Эту информацию подтвердили в пресс-службе госконцерна.

"На реализацию плана организации выполнения решений СНБО и правительства, между государством Украина в лице ГК Укроборонпром, компанией Скайрайзон Эйркрафт Холдингс Лимитед и компанией Бейджинг Синьвей Телеком Технолоджи Групп Ко., Лтд заключен договор о сотрудничестве, который предусматривал безвозмездную передачу в собственность государства Украина 25,00002% акций ПАО Мотор Сич", - отмечается в ответе на запрос редакции.

Кроме того, стороны подписали договор между акционерами относительно бизнеса ПАО Мотор Сич, предусматривающий порядок совместного управления обществом акционерами.

"Реализация условий заключенных договоров возможна только после получения от Антимонопольного Комитета Украины разрешения на концентрацию. Совместное заявление в настоящее время рассматривается", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.

СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".

В апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

СБУ заявляет, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

Напомним, в мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и "Мотор Сич" планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. По его словам китайская сторона планировала инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сичи".

Позже глава набсовета, директор по связям с общественностью "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что строительство предприятия в КНР началось в 2016 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик.