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 Суд отменил электронный браслет для Крючкова

Соломенский районный суд Киева отменил ношение электронного браслета для бывшего народного депутата и экс-главы правления компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, которого следствие подозревает в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн грн.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Также суд продлил срок действия остальных обязанностей для Крючкова до 29 августа.

По решению суда Крючков обязан прибывать к детективу, прокурору или суд по каждому требованию; не выезжать за пределы Киева, сообщать об изменении места жительства, воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями, сдать загранпаспор.

Как сообщалось, ранее Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему Крючкову в виде содержания под стражей на 45 суток с альтернативой залога в сумме 7 млн грн.

Ранее журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Крючков был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил, что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" задержалиэкстрадированного в Украину из Германии Крючкова.

Крючков в суде заявил, что директор НАБУ Артем Сытник получал от компании "Энергомережа" взятки.

Государственное бюро расследований 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Сытником неправомерной выгоды и особо крупном размере от Крючкова и других неустановленных лиц.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142829
 
 
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