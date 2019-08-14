 Минрегион предложил снизить порог согласия жителей для сноса "хрущевок" до 75%

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, это позволит начать процесс реновации устаревшего жилья в Украине на практике.

"Сегодня в действующем законе 2006 года относительно реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживает это решение. Это не совсем правильно", – отметил Парцхаладзе.

"Кроме того, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5. То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – добавил заместитель министра.

Парцхаладзе напомнил, что в прошлом году Минрегион решил разработать новый законопроект, который позволил бы решить проблемные вопросы, связанные с реконструкцией устаревшего жилья.

В частности, одним из значительных проблемных вопросов, который должен урегулировать законопроект, стал вопрос обязательного согласия жителей устаревших домов на проведение реконструкции.

Согласно проекту документа, для принятия решения о реконструкции многоквартирного дома в пределах квартала/микрорайона необходимо письменное согласие не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала (микрорайона).

Рассмотрение вопроса о реконструкции многоквартирного дома в пределах квартала/микрорайона прекращается в случае несогласия 25% владельцев. Такой дом исключается из инвестиционного проекта, а решение об этом доводится до сведения жителей письменным уведомлением.

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Новый законопроект также учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только до 5 этажей, определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, расширяет перечень возможных источников финансирования проектов, определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе, а также совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья. В том числе законопроект предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

Как сообщалось, по данным Минрегиона, сегодня в Украине около 1 млрд кв. м жилого фонда, почти 70-80% из которого – устаревшее жилье. По оценкам экспертов, около 75 млн кв. м жилья в Украине является аварийным и непригодным для проживания. Поэтому введение механизма реновации устаревшего жилья является актуальным.

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