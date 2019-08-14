[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Кабмин (3274) Коломойский (817) Тарифы на электроэнергию (662) Насалик (335) электроэнергия (482)

 Кабмин снизит тарифы на электроэнергию для крупных предприятий, – Насалик

Кабинет министров на заседании в среду внесет изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, которые позволят снизить ее стоимость для крупных промышленных потребителей.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в ходе заседания правительства в среду, 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня на заседании Кабинета министров мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые предоставят возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности, металлургам, феросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня", – сказал Насалик.

Как сообщалсь, ранее руководители Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ), подконтрольных структурам Игоря Коломойского, а также ряд металлургических предприятий, требовали снижения цен на электроэнергию. 

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Напомним, перед запуском рынка электроэнергии с 1 июля Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать продавать не более 75% производимой электроэнергии Гарантированному покупателю и не более 15% (всего – не более 90%) – операторам системы распределения (ОСР), оператору системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго").  Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляют соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

По данным "Энергоатома", продажа электроэнергии в условиях нового рынка электроэнергии, который заработал с 1 июля, дал возможность крупнейшему производителю ГП "НАЭК "Энергоатом" увеличить среднюю цену проданной электроэнергии до около 70 коп. за кВт-ч, что на 24% выше административно установленного тарифа, который действовал до 1 июля (56,67 коп. за кВт-ч).

Гарантированный покупатель (госпредприятие, созданное на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа электроэнергии по "зеленым" тарифам), также продает электроэнергию по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению. 

Напомним, Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142818
 
 
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