 Кабмин поручил снизить цены на электроэнергию после протестов заводов Коломойского (обновлено)

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в ходе заседания правительства в среду, 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня на заседании Кабинета министров мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые предоставят возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности, металлургам, феросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня", – сказал Насалик.

В ответ представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что проект решения вносится с голоса, тогда как должен был быть подан регулятором НКРЭКУ, которая выступает категорически против указанных изменений.

"То, что мне сообщила НКРЭКУ, они категорически против такой версии ПСО, потому что нам нужно думать не только о крупных предприятиях, нам нужно думать и о средних предприятий, и о водоканалах", – сказал Герус, предложив отложить рассмотрение вопроса на неделю.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмини принимает решение, но поручит Минэнергоугля и НКРЭКУ урегулировать спорные вопросы к следующему заседанию правительства.

"Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все нормативные акты в границах своих полномочий для того чтобы снизить цены на электрическую энергию для предпринимателей в стране… Поэтому мы сегодня решение это принимаем, до следующей среды проводите совещания, формируйте проект акта, если нужно какие-то изменения внести в следующую среду, мы это сделаем", – сказал премьер.

Согласно проекту принятого документа, Кабмин внес изменение в постановление о возложении специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии, обязав НАЭК "Энергоатом" продавать по регулируемой цене до 75% своей электроэнергии, тогда как ранее было до 90%, передает УНИАН.

Согласно тексту документа, "Энергоатом" должен будет продавать не более 65% производимой электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" и не более 10% – операторам системы распределения и оператору системы передачи.

Таким образом, 75% электроэнергии "Энергоатома" будет продаваться в рамках специальных обязательств, тогда как согласно сейчас эта норма установлена на уровне 90%.

Объем электроэнергии от госкомпании "Укргидроэнерго", который подпадает под специальные обязательства, остался неизменным и составляет 20%.

Также правительство определило граничную цену на электроэнергию в рамках ПСО, произведенную атомными электростанциями, на уровне 51,2 коп. за кВт-ч, и граничную цену электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, на уровне 67,38 ком. За кВт-ч, которые включают с 1 июля акцизный налог на стоимость реализованной электрической энергии.

Также документом объем закупки электроэнергии на аукционах операторами систем распределения и оператором систем передачи установлен на уровне не более 50% объема, необходимого для компенсации технологических потерь.

С целью покупки операторами объемов электроэнергии, которые соответствуют их реальному потреблению, Министерство энергетики будет предоставлять организатору аукционов граничные объемы электроэнергии по каждому оператору для покупки с целью покрытия технологических потерь.

Как сообщалсь, ранее руководители Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ), подконтрольных структурам Игоря Коломойского, а также ряд металлургических предприятий, требовали снижения цен на электроэнергию.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Напомним, перед запуском рынка электроэнергии с 1 июля Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать продавать не более 75% производимой электроэнергии Гарантированному покупателю и не более 15% (всего – не более 90%) – операторам системы распределения (ОСР), оператору системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго"). Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляют соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

По данным "Энергоатома", продажа электроэнергии в условиях нового рынка электроэнергии, который заработал с 1 июля, дал возможность крупнейшему производителю ГП "НАЭК "Энергоатом" увеличить среднюю цену проданной электроэнергии до около 70 коп. за кВт-ч, что на 24% выше административно установленного тарифа, который действовал до 1 июля (56,67 коп. за кВт-ч).

Гарантированный покупатель (госпредприятие, созданное на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа электроэнергии по "зеленым" тарифам), также продает электроэнергию по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

Напомним, Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

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