[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.13 27.99
 Транспорт, Макроэкономика
  98  0
Все про:нефть (2397) Польша (784) Россия (4036)

 Польше нужно полгода для очистки трубопроводной системы от грязной нефти из РФ

Польше потребуется не менее 6 месяцев, чтобы очистить трубопроводную систему от загрязненной нефти, заявил журналистам в Варшаве польский чиновник, отвечающий за энергетическую безопасность, Петр Наимский, пишет Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, загрязнение "очень серьезное", но оператор трубопровода PERN поставляет на польские и германские нефтеперерабатывающие заводы чистую нефть.

Единственный способ очистить систему - смешать кондиционное и некондиционное сырье до уровня, приемлемого для нефтеперерабатывающих заводов, отметил он.

Логистически трубопроводная система находится в "очень напряженном состоянии", добавил Наимский.

Переговоры о компенсации за "грязную" нефть, в которых участвуют польские и германские НПЗ, российские поставщики, PERN и "Транснефть", продолжаются. Он отказался комментировать возможный компромисс или график, но добавил, что стороны имеют разные оценки затрат.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142817
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Безсмертный ГСЧС Донбасс Зеленский Крым Одесса Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх