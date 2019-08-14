 Фонд гарантирования завершит ликвидацию 83 банков до 2020 года

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Да, в Фонде почти не осталось больших активов: до конца этого года мы полностью ликвидируем 48 банков, до конца 2020-го – еще 35", - сообщает Рекрут.

По словам Рекрут, Фонд начинает этап окончательной ликвидации первой волны банков-банкротов.

"В итоге к 2021-му у нас останется около 16 банков – в основном такие, где есть какие-либо судебные запреты или, например, крымские банки – мы по закону не имеем права их ликвидировать. "Монстров", таких как Дельта или Надра уже не будет", - добавила она.