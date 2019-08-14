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 Минэкономразвития расширило список сельхозтехники для компенсаций аграриям из бюджета

Министерство экономического развития расширило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой компенсируется из государственного бюджета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Ключевым критерием получения компенсации из бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, согласно условиям программы, является степень локализации ее производства на территории Украины до 60%", - говорится в сообщении.

"В начале программы критерии участия в ней смогли выполнить только 40 предприятий-производителей сельхозтехники, в программе было менее 800 наименований техники и оборудования. А сейчас документы поступают из почти 200 предприятий, в 16 раз вырос список техники, которой теперь более 12500 наименований", - сказал министр экономического развития Степан Кубив.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142807
 
 
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