 Минэкономразвития расширило список сельхозтехники для компенсаций аграриям из бюджета

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Ключевым критерием получения компенсации из бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, согласно условиям программы, является степень локализации ее производства на территории Украины до 60%", - говорится в сообщении.

"В начале программы критерии участия в ней смогли выполнить только 40 предприятий-производителей сельхозтехники, в программе было менее 800 наименований техники и оборудования. А сейчас документы поступают из почти 200 предприятий, в 16 раз вырос список техники, которой теперь более 12500 наименований", - сказал министр экономического развития Степан Кубив.