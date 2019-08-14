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 "Укрзализныця" обеспечена дизтопливом на 2 месяца

АО "Укрзализныця" имеет запас дизтоплива для бесперебойной работы в течение 7 дней. В общем дизеля, поставляемого компании по итогам проведенной переговорной процедуры, хватит на 2 месяца стабильной деятельности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас компания подписала договоры на поставку 30 тыс тонн дизтоплива, из которых уже получила 7 тыс тонн. Остальные поступать по разнарядкам. Договоры еще с двумя поставщиками на 30 тыс тонн дизтоплива готовятся к подписанию. Таким образом, компания будет обеспечена дизелем на ближайшие 2 месяца", - сообщает "Укрзализныця".

Еще 8 процедур закупки в среднем на 100 тыс тонн дизельного топлива пока остаются заблокированными в связи с рассмотрением жалоб поставщиков Антимонопольным комитетом Украины. В случае быстрого разблокирования закупок договоры этих процедур можно будет подписать в последней декаде августа.

Также компания готовится объявить новую закупку еще 50 тыс тонн дизтоплива. Тендер начнется в ближайшие дни.

АО "Укрзализныця" 12 августа подписало первые договора на поставки дизельного топлива, заключенные по итогам переговорной процедуры. Цена за тонну составила от 25,250 тыс. до 25,550 тыс. грн.

Ранее глава УЗ Евгений Кравцов сообщал, что "Укрзализныця" из-за блокирования всех тендеров закупит партию дизельного топлива с применением переговорной процедуры как исключительной процедуры закупки.

По его словам, к этой процедуре компания также привлекает Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142804
 
 
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