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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 Украинская энергетическая биржа отстранила от торгов "Сокар" и "Центральную газоснабжающую компанию"

Украинская энергетическая биржа оштрафовала и лишила на 60 дней доступа к торгам "ТД "Сокар Украина" и ООО "Центральная газоснабжающая компания".

Об этом со ссылкой на пресс-службу биржи сообщает БизнесЦензор.

"Биржей применены санкции, предусмотренные п. 13.2.1. Правил, а именно: временное лишение на срок 60 (шестьдесят) календарных дней доступа к биржевым торгам ООО "ТД "Сокар Украина" и ООО "Центральная газоснабжающая компания" и санкции, предусмотренные п. 13.2.4. Правил, а именно: начисление штрафа", - сообщает биржа.

Биржа сообщает, что 13 августа остановила торги газом, поскольку были обнаружено целенаправленное повышение уровня цен, сговор и попытка искусственного влияния на цены с целью манипулирования.

"Два участника торгов, а именно: ООО "ТД "Cокар Eкраина" и ООО "Wентральная газоснабжающая компания" осуществляли согласованные целенаправленные действия по поочередному повышению цены по одному из лотов на продажу ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг", - сообщает биржа.

Из-за этого цена газа могла вырасти 34,8% от стартовой, а остальные лоты продавца не могли быть реализованы. Биржа остановила торги. Результаты торгов по лоту, по которому применялось манипулирования ценой, были отменены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142801
 
 
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