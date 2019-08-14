 Оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и ЕС увеличился на 23%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального научного центра "Институт аграрной экономики" сообщает БизнесЦензор.

Одновременный рост экспорта и импорта привели к увеличению положительного для Украины сальдо в $1,9 млрд по сравнению с I полугодием 2018 года.

Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются 6 стран - Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Германия и Франция. Их совокупная доля составляет 72% оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами, отметил эксперт.

Основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых ($1,57 млрд) и масличных культур ($187 млн), подсолнечного масла ($684 млн), жмыха ($293 млн), а также мясопродукции ($104 млн).

В основном Украина импортирует табак, продукты для кормления животных, алкогольные напитки, различные пищевые продукты и кукурузу на семена.

По данным на середину июля, в нынешнем году на 100% использованы квоты на экспорт в Евросоюз меда, сахара, ячменной крупы и муки, обработанного крахмала, консервированных томатов, яблочного и виноградного соков, кукурузы (основная и дополнительная квоты), пшеницы и сливочного масла.