 "Укрэнерго" завершит строительство подстанции "Кременская" до 2020 года

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В 2017 году мы провели тендер, который выиграла компания "КЭСК" ("Киевская энергетическая строительная компания", Ивано-Франковск) - одна из самых больших компаний, с которой работает "Укрэнерго". В настоящее время они работают на объекте. Ожидаемая дата завершения строительства - май 2020 года", - сказал он.

Кудрицкий напомнил, что изначально завершение строительства было запланировано на декабрь 2018 года, однако Кабинет министров затянул утверждение проектно-финансовой документации, что существенно отодвинуло конечные сроки завершения ПС. По словам менеджера НЭК, с момента подписания в 2017 с оператором системы передачи э/э договора о строительстве и до момента утверждения Кабмином проектной документации "КЭСК" занимался закупкой необходимого оборудования. В настоящее время НЭК оценивает стоимость строительства "Кременской" в 1,3 млрд грн, при утвержденной распоряжением правительства стоимости в 1,7 млрд грн.

Кудрицкий также сообщил, что в настоящее время НЭК работает над проектом расширения выдачи мощности Луганской теплоэлектростанции (ТЭС).

"Чтобы обеспечить выдачу полной мощности Луганской ТЭС, мы в настоящее время инициировали еще один объект, он находится в стадии проектирования. Эта линия 220 кВ от Луганской ТЭС до ПС "Юбилейная", - сказал он.

Как сообщалось, процесс строительства ПС "Кременская" был запущен два года назад. В мае 2017 года "Укрэнерго" по итогам тендера на строительство подстанции заключило договор с ООО "КЭСК", но Кабинет министров утвердил необходимую проектно-финансовую документацию объекта только осенью 2018 года.

Строительство станции обеспечит устойчивую связь системы электроснабжения севера Луганской области с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины. В настоящее время данная территория обеспечивается энергоснабжением исключительно за счет Луганской ТЭС, уголь для которой не может поставляться через контролируемую украинскими властями территорию. Поставки ресурса по железной дороге осуществляются с территории Российской Федерации и не являются стабильными. В связи с возникновением время от времени перебоев с поставкой угля Луганская ТЭС вынуждена переходить на сжигание газа, что крайне невыгодно.

Связь Луганского энергоузла с ОЭС Украины осуществляется двумя транзитными линиями электропередачи 110 кВ суммарной пропускной способностью 110 МВт. В тоже время потребность энергоузла в э/э составляет от 140 МВт ночью до 220 МВт вечернего максимума. Таким образом, в случае прекращения по каким-либо причинам работы Луганской ТЭС регион не может быть обеспечен электроэнергией в необходимой мере.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.