 Исполнительная служба начинает взимать 810 миллионов с "Укртелекома" в пользу "Укрэксимбанка"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Решением Хозяйственного суда Киева, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозсуда и постановлением Верховного Суда, был удовлетворен иск "Укрэксимбанка" о взыскании с ООО "ЕСУ "810 млн грн задолженности по облигациям (процентный доход).

Ранее "Укрэксимбанк" (как и "Ощадбанк") жаловался, что ГИС не взимает долги с ООО "ЕСУ".

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными, и смог выиграть его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка, сумма обязательств компании перед ним – почти 1,5 млрд грн,поданным агентства речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. EBITDA оператора за минувший год сократилась на 12% - до 1,618 млрд грн, выручка - на 2,3%, до 6,449 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (279,64 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.