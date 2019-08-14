[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.13 27.99
 Транспорт, Макроэкономика
  25  0
Все про:Гонконг (25) Китай (1056)

 Аэропорт Гонконга возобновил работу после ночных протестов

Международный аэропорт китайского Гонконга возобновил отправку рейсов после того, как более 300 из них были отменены из-за беспорядков ночью, сообщают СМИ с места событий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На стойках регистрации пассажиров идет нормальная работа. Уборщики наводят порядок в терминале вылета, устраняя последствия ночных столкновений протестующих с полицией: вытирают пятна крови и сметают различного рода обломки.

В то же время, около 30 участников протестов продолжают находиться в терминале.

Как сообщалось, суд Гонконга выдал властям аэропорта ордер, который дает им право на выдворение из терминалов участников протестов, которые блокировали работу международной воздушной гавани.

В ночь на среду демонстранты повторно оккупировали зал отлета международного аэропорта Гонконга, более 300 вылетов были отменены.

Власти Гонконга осудили насильственные действия протестующих в международном аэропорту.

"Правительство решительно осуждает эти акты насилия, которые являются возмутительными и выходят за рамки цивилизованного общества. Полиция будет принимать меры, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гонконга.

Администрация информировала, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения.

В свою очередь, полиция Гонконга заявила, что в ходе протестов в аэропорту арестовала пять человек за совершение таких преступлений, как "хранение оружия, нападение на сотрудников полиции и нарушение общественного порядка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142776
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Безсмертный ГСЧС Донбасс Зеленский Крым Одесса Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх