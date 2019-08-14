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 США запретили пассажирам брать в авиарейсы некоторые ноутбуки Apple

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило проносить с собой на борт самолетов рейсов американских авиакомпаний некоторые модели ноутбуков MacBook Pro, в отношении которых производитель принял решение об отзыве, сообщает Reuters со ссылкой на сообщении FAA.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"FAA осведомлено об отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", — приводит агентство сообщение авиационных властей США. В сообщении также сказано, что FAA "предупредило авиакомпании об отзыве".

В июне Apple заявила, что отзывает часть 15-дюймовых MacBook Pro, поскольку их батареи могут перегреваться и приводить к возгоранию. Устройства, подлежащие отзыву, были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, сообщал производитель.

Apple оперативно не ответила на запрос Reuters о комментариях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142763
 
 
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