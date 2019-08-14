 Цены на нефть снизились до $60,7 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Негативом для рынка стали данные о росте запасов нефти в США: отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляет $60,73 за баррель, что на $0,57 (0,93%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $61,3 за баррель, поднявшись на $2,73 (4,66%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,69 (1,21%) - до $56,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,17 (3,95%), до $57,1 за баррель.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

"Трудно ожидать сколько-нибудь серьезного подъема цен в текущей среде, характеризующейся уходом от рисков, и рост запасов в США усиливает негативный настрой рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Торговые переговоры то начинаются, то заканчиваются, и мы все это уже проходили, поэтому настроены скептически".

Как сообщалось, США во вторник заявили о намерении отложить введение 10%-ной пошлины на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.