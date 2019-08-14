[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.13 27.99
 Макроэкономика
  119  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2397) Brent (1037)

 Цены на нефть снизились до $60,7 за баррель

Цены на нефть снижаются в среду после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, обусловленного решением Штатов отложить введение 10%-ной пошлины на ряд китайских товаров.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Негативом для рынка стали данные о росте запасов нефти в США: отчет Американского института нефти (API) указал на повышение запасов на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляет $60,73 за баррель, что на $0,57 (0,93%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов составила $61,3 за баррель, поднявшись на $2,73 (4,66%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,69 (1,21%) - до $56,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,17 (3,95%), до $57,1 за баррель.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 17:30 МСК. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

"Трудно ожидать сколько-нибудь серьезного подъема цен в текущей среде, характеризующейся уходом от рисков, и рост запасов в США усиливает негативный настрой рынка, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Торговые переговоры то начинаются, то заканчиваются, и мы все это уже проходили, поэтому настроены скептически".

Как сообщалось, США во вторник заявили о намерении отложить введение 10%-ной пошлины на ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142760
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Безсмертный ГСЧС Донбасс Зеленский Крым Одесса Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх