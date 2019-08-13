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 В КГГА показали обновленные станции скоростного трамвая. ФОТО

Осенью этого года в Киеве после капитального ремонта откроются пять обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая.

Об этом сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает БизнесЦензор.

"Пять обновленных после капитального ремонта станций Борщаговской линии скоростного трамвая уже этой осенью откроются для пассажиров! Работы будут завершены на остановках Гната Юры, НАУ, проспекте Победы, Полевой и Политехнической", - написал Давтян в Facebook.

По его словам, каждая станция будет иметь собственную айдентику и будет доступной для маломобильных групп населения.

Также Давтян показал, как будут выглядеть обновленные остановки.

В КГГА показали обновленные станции скоростного трамвая 01

В КГГА показали обновленные станции скоростного трамвая 02

В КГГА показали обновленные станции скоростного трамвая 03

В КГГА показали обновленные станции скоростного трамвая 04

В КГГА показали обновленные станции скоростного трамвая 05

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142723
 
 
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