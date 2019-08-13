 "Укрзализныця" закупила российские запчасти по завышенным в 5 раз ценам

Об этом пишет "Залізниця без корупції", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно тендерной документации, закупка касалась 148 позиций запасных частей к локомотивным скоростемерам советского образца – ЗСЛ-2М.

На торгах единственным конкурентом "НТП "Трансинвест" было ООО "Глория-Трейд", которое предложило большую всего на 4 грн сумму.

"НТП "Трансинвест" и "Глория-Трейд" предлагают продукцию одного производителя – ОАО "Электромеханика" из города Пенза (Россия). При этом стоимость продукции в 5 раз превышает предложения на российском рынке.

Так скоростемер 3СЛ-2М в сборе участники тендера предлагали по 71,5 тыс. грн без НДС. С учетом НДС его стоимость составляет 86 тыс. грн за единицу. В России же этот скоростемер стоит около 38 тыс. рублей или около 17 тыс. грн.

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ООО "НТП "Трансинвест" было зарегистрировано в 2014 году на жителя оккупированного Крыма Максима Ковальчука и является одним из главных посредников в поставках железнодорожной техники из России для "Укрзализныци".

Найти компанию по месту регистрации не удалось, ведь в документах указан только номер дома – ул. Приорская, 21, а это четырехэтажное здание.

Аналогичная ситуация и с конкурентом по тендеру ООО "Глория-Трейд". Фирма зарегистрирована по адресу массовой регистрации в Вышгороде по ул. Шолуденко №1. Она записана на Валерия Щербина.

"НТП "Трансинвест" имеет ряд открытых уголовных дел. В частности дело в ГПУ, НАБУ и в Донецкой полиции. Но компания успешно "работает" с железной дорогой, несмотря на все открытые производства.

ООО "Глория-Трейд" – главный формальный конкурент в тендерах на поставку запчастей из РФ. Кроме "Трансинвеста", эта же фирма является постоянным формальным конкурентом ООО "Техноэкотрейдинг", которая поставляет "Укрзализныце" ежегодно на сотни миллионов российские воздухораспределители для грузовых вагонов.

В сентябре 2018 года Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" провел тендер на закупку локомотивных скоростемеров и запчастей к ним общей стоимостью 25,5 млн грн. Его тоже выиграло ООО "НТП "Трансинвест".

Согласно данным системы "Прозорро", в 2016-2019 годы ООО "НТП "Трансинвест" выиграло тендеры на общую сумму 404,91 млн грн.

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