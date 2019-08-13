 Импорт российского дизтоплива в Украину упал на треть после введения пошлин

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Причиной стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину. Импорт по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" прекратилс с 1 августа из-за введения на него 3,75% пошлины, поставки топлива производства компании "Лукойл" по железной дороге также приостановлены из-за отсутствия согласованного на август графика российским Минэкономразвития.

По итогу первой декады предыдущего месяца на эти поставки пришлось около 35% от всего импорта дизтоплива в Украину, или 67 тыс. тонн.

После 1 августа в Украину поступает только топливо "Роснефти" по смешанной логистической схеме: по трубопроводу до Гомеля (Беларусь), где переваливается в железнодорожные цистерны и заходит в Украину через участок белорусско-украинской границы в Черниговской области. Максимальная пропускная способность этого канала поставок неизвестная: оценки экспертов колеблются в пределах от 120 до 200 тыс. тонн в месяц.

За 1-10 августа по такой схеме в Украину было импортировано 19,7 тыс. тонн дизтоплива. По сравнению с 1-10 июля, эти поставки увеличились на 17% (на 2,9 тыс. тонн).

Отгрузки топлива белорусских НПЗ в Украину по итогу первой декады августа выросли на 13,5% (на 9,8 тыс. тонн) до 82,5 тыс. тонн. Импорт из Литвы вырос на 32% (на 3,1 тыс. тонн) до 12,6 тыс. тонн.

Таможенное оформление морского импорта дизтоплива в первой декаде августа составило 14,4 тыс. тонн против 27 тыс. тонн в первой декаде июля.

Доля белорусских НПЗ в структуре импорта по итогу первой декады августа достигла 64% по сравнению с 38% за аналогичный период июля .

Как отмечает издание, несмотря на 33% снижение объемов импорта по итогу первой декады августа, рынок не испытывает нехватки топлива в связи с большими накопленными запасами. Прогнозный баланс дизтоплива на август 2019 года, по оценкам "А-95", составляет 600 тыс. тонн. При текущем объеме импорта, срабатывание накопленных запасов ожидается к концу августа.

Как сообщалось, в июле 2019 года импорт дизтоплива достиг рекордных объемов и составил 663 тыс. тонн (20,5% к июню). В частности, прирост поставок зафиксирован в третьей декаде июля, после официальной публикации решения Кабинета министров о введении пошлин на трубопроводное ДТ из России.

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