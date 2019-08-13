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 Зеленский назначил Богдана главой комиссии по наградам

Президент Владимир Зеленский назначил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №595/2019 от 13 августа обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, главой комиссии назначен руководитель Офиса президента Андрей Богдан, его заместителем – руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днипров.

Ответственным секретарем Комиссии по должности назначен руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Андрей Осидак.

Напомним, в 2015 году президент Петр Порошенко назначил главой Комиссии государственных наград и геральдики главы АП Бориса Ложкина, после его увольнения в 2016 году эту должность занял его наступник Игорь Райнин.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142713
 
 
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