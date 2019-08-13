 Власти США отложили введение пошлин на электронику из Китая

Об этом сообщает Торговое представительство США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В списке товаров с отложенным введением пошлин оказались сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Дополнительная информация будет объявлена позднее.

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Как сообщалось, в начале августа американский президент Дональд Трамп спровоцировал потрясение на финансовых рынках, пообещав ввести 10% пошлины на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 млрд после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс.

Дополнительные пошлины распространятся почти на все китайские товары, импортируемые США, и положат конец перемирию в длящемся уже год торговом противостоянии.

Трамп также угрожал дальнейшим повышением тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не предпримет новых усилий по скорейшему заключению торговой сделки.

В свою очередь Министерство коммерции Китая пообещало ответить на новые пошлины со стороны США и предупредило, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Вашингтоне.

Компании из Китая также временно приостанавили покупки сельскохозяйственной продукции в США.

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