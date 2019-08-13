[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:Китай (1054) пошлина (409) США (2298) Трамп (367)

 Власти США отложили введение пошлин на электронику из Китая

Власти США решили отложить введение пошлины в 10% на некоторые из импортируемых из Китая товаров до 15 декабря, тогда как на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее.

Об этом сообщает Торговое представительство США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В списке товаров с отложенным введением пошлин оказались сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.

Дополнительная информация будет объявлена позднее.

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Как сообщалось, в начале августа американский президент Дональд Трамп спровоцировал потрясение на финансовых рынках, пообещав ввести 10% пошлины на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 млрд после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс.

Дополнительные пошлины распространятся почти на все китайские товары, импортируемые США, и положат конец перемирию в длящемся уже год торговом противостоянии.

Трамп также угрожал дальнейшим повышением тарифов, если президент Китая Си Цзиньпин не предпримет новых усилий по скорейшему заключению торговой сделки.

В свою очередь Министерство коммерции Китая пообещало ответить на новые пошлины со стороны США и предупредило, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Вашингтоне. 

Компании из Китая также временно приостанавили покупки сельскохозяйственной продукции в США.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142709
 
   
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