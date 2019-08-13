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 На ремонт основных магистралей нужно не менее 300 миллиардов, – "Укравтодор"

И.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине нужно не менее 300 млрд грн.

Об этом Новак в интервью Deutsche Welle, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

В отчете Всемирного банка за 2017 год говорилось, что на ремонт 24 тыс. км дорог в Украине необходимо 150 млрд грн, напомнил Новак. Однако эти расчеты основывались на ценах четырехлетней давности, отметил он.

"Они посчитали стоимость в ценах 2015 года. Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд. Будет намного больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Подрядчики 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран. За последние годы цены на битум выросли на 70%", – рассказал Новак.

Он сообщил, что "Укравтодор" совместно с командой президента Украины Владимира Зеленского готовит программу ремонта дорог на 2020-2025 годы.

"24 тыс. км за пять лет – это возможно. Считаю, что на 24 тыс. где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", – добавил Новак.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142707
 
 
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А если убрать откаты, воровство и завышение цен на асфальт и работы, то хватит и 80 млрд.
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