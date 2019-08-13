 Веревский пытается узаконить покупку активов "Дельта Банка" с дисконтом 96% через суд

Хозсуд Киева открыл производство по делу 7 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, ФК "Скай" просит суд отменить решение Фонда гарантирования вкладов от 9 июля об отмене результатов аукциона от 7 июня по продаже активов "Дельта Банка", а также признать заключенным договор с "Дельта Банком" об уступке прав требований, которые были реализованы на соответствующем аукционе.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 9 июля на основании решения НБУ принял решение об отмене результатов открытых торгов, проведенных 7 июня, по продаже пула активов АО "Дельта Банка".

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на "голландском" аукционе, который провела компания DebtX, продал пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Покупателем актива стало ООО "Финансовая компания "Скай", ее конечным бенефициаром является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел".

Эта же структура в марте уже побеждала на аукционе Фонда гарантирования (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы "Дельта Банка". Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица.

Большую часть выставляемого на продажу пула составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт.), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Национального банка Украины и АО "Укрэксимбанк".

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

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