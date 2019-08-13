 Такси в аэропорт "Борисполь" оказалось одним из самых дешевых в Европе

Об этом говорится в исследовании Airport Taxi Report Summer 2019 портала AirMundo, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Так, поездка из "Борисполя" в центр Киева обойдется в сумму, эквивалентную 15 евро. По этому крупнейший украинский аэропорт оказался на 43 месте из 50.

Как отмечают авторы исследования, если же сделать пересчет на стоимость поездки за 1 км, то тариф в "Борисполь" с результатом 46 евроцентов за 1 км является самым низким среди исследованных аэропортов.

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Первую пятерку аэропортов с самыми высокими ценами на проезд в центр города занимают воздушные ворота Лондона и Милана. Например, такси из аэропорта "Бергамо" в Милан обойдется в 105 евро (2,02 евро за км), из "Станстеда" в Лондон — в 104 евро (1,65 евро за км), из "Лутона" в Лондон — в 99 евро (1,8 евро за км), из "Мальпенсы" в Милан — в 95 евро (1,9 евро за км), из "Гатвика" в Лондон — в 93 евро (1,98 евро за 1 км).

Высокими тарифы на такси в этих аэропортах делает как отдаленное расположение от города, так и значительная стоимость за 1 км. Однако при этом воздушные гавани значительно отстают в цене за 1 км от аэропортов Женевы, Цюриха и Ниццы, где поездка в такси в пересчете на 1 км обойдется в 6 евро, 5,25 евро и 4,57 евро соответственно.

В среднем же, по данным портала, поездка из аэропорта в город в Европе стоит 40 евро, а в время в пути занимает 34 минуты. Разница между самыми дешевыми и дорогими аэропортами составляет более 10 раз.

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