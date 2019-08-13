 Власти Киева разрешили строительство очередной высотки возле дворца "Украина"

Об этом свидетельствуют данные Департамента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Градостроительные условия и ограничения выданы на реконструкцию нежилых зданий под жилой комплекс. Его высота будет составлять от 26,5 до 73,5 м. Окончательную высоту определят в проекте застройки с учетом согласования Минкульта, а также аэропорта "Киев" (Жуляны), "Украероруха" и Госавиаслужбы.

Участок площадью 0,54 га, на котором запланировано строительство, "Расмус" получил в аренду на 10 лет в марте этого года для обслуживания существующих зданий, право собственности на которые фирма зарегистрировала в сентябре 2018 года.

Согласно ГУО, этот участок является территорией жилой многоэтажной застройки. Он находится в пределах исторического ареала Киева. В ГУО указано, что участок попадает в зону ограниченного использования территории аэропортов, а также в зону звукового давления до 70 дБ, зону загрязнения цезием-137 и санитарно-защитную зону от промышленных объектов. Кроме того, участок проектирования расположен на оползнеопасных территориях.

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Как отмечает издание, в апреле следователи Нацполиции получили право временного доступа к документам ООО "Расмус", касающихся ввода в эксплуатацию ЖК Victory V на проспекте Победы, 5-Б в Киеве.

ООО "Расмус" было создано в 2013 году. С 2013 по 2016 года 50% в этом предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до недавнего времени Полухина была основательницей ООО "Магнат Стройсервис Лтд", владельцем и руководителем которого сейчас является Михаил Столар. Это отец Вадима Столара, экс-нардепа от Партии регионов, который 21 июля прошел в Верховную Раду по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь" Бойко-Рабиновича-Медведчука. После 2014 года Вадима Столара стали называть "серым кардиналом" столицы.

С 2016 года учредителем ООО "Расмус" является кипрская компания "Асодрия Холдингс Лтд", конечным владельцами которой значатся гражданин Индии Кумар Кульдип (50%) и Дмитрий Мармуляк (50%) из Кременчуга.

Дмитрий Мармуляк в 2013-2016 годах был директором ООО "Проффайненс Групп", которого в дальнейшем заменила, став и основателем фирмы, Лариса Криворучко – это жена Владимира Криворучко. Вместе с нынешним председателем правления ОАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром в 2010 году они стали депутатами Кременчугского городского совета от Партии регионов. Именно в Кременчуге Кушнир выстроил свою карьеру.

Руководителем ООО "Расмус" с 2014 года является Руслан Федорченко.

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