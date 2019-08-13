 Мировые цены на зерно снижаются в ожидании хорошего урожая в США

Согласно обнародованному в понедельник ежемесячному отчету Минсельхоза США, в этом году американские фермеры засеяли 90 млн акров кукурузой , что больше, чем в среднем прогнозировал рынок, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Фьючерсы на кукурузу с поставкой в декабре подешевели в ходе торгов во вторник на бирже на 1,8%, до $3,85 за бушель ($151,57 за тонну). Накануне показатель впервые с мая опустился ниже отметки в $4 за бушель, теряя около 6%.

Декабрьские фьючерсы на пшеницу во вторник прибавили в цене 0,2%, поднявшись до $4,77 за бушель ($175,25 за тонну). При этом цена контракта на поставку пшеницы в сентябре опускалась в понедельник на 5,6%.

Ноябрьские фьючерсные контракты на сою торговались во вторник на уровне $8,89 за бушель ($326,62 за тонну), отыгрывая потери предыдущего дня.

В обновленном отчете Минсельхоз США существенно скорректировал свои июльские прогнозы. Так, производство кукурузы в сезоне 2019/20 годов теперь оценивается в 13,9 млрд бушелей по сравнению с июльской оценкой в 13,88 млрд бушелей.

Прогноз урожайности кукурузы повышен до 195,6 бушелей на акр со 166 бушелей на акр. Тем временем прогноз производства соя-бобов был снижен до 3,68 млрд бушелей с 3,85 млрд бушелей, прогнозировавшихся в прошлом месяце.

Производство пшеницы, как ожидается, составит 1,98 млрд бушелей. В июле показатель прогнозировался на уровне 1,92 млрд бушей.

При этом урожай пшеницы в мире оценивается в 768,1 млн тонн вместо прогнозировавшихся ранее 771,5 млн тонн.

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Как сообщалось, по данным Минагрополитики Украины, валовой сбор зерна в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 70,8 млн тонн.

Экспорт зерновых в сезоне 2018/19 МГ (маркетинговый год, длится с 1 июля до 30 июня следующего года) вырос до 49,74 миллиона тонн, что на 10,37 млн тонн превышает экспорт в предыдущем сезоне 2017/18 годов (39,38 млн тонн).

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