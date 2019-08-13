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Все про:Аваков (161) Боголюбов (123) Коломойский (817) МВД (170) розыск (43)

 МВД Авакова объявило в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского

Национальная полиция объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, который является бывшим бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и судится с ними в Лондоне и, по данным СМИ, инициировали расследование их деятельности в США.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее уведомление размещено в базе скрывающихся от органов власти лиц Министерства внутренних дел.

Согласно приведенным в базе МВД данным, Шульману предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса. При этом ограничительные меры к нему не применялись.

Датой исчезновения бизнесмена значится 26 июля.

МВД Авакова объявило в розыск бывшего бизнес-партнера Коломойского 01

Как сообщалось, в прошлом году бизнесмен Вадим Шульман, в прошлом близкий к группе "Приват", подал в Лондоне иск против олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, обвинив их в краже более $500 млн. Однако Боголюбову удалось доказать, что он больше не является британским резидентом и суд не имеет юрисдикции рассматривать иск.

В нем Шульман утверждает, что Коломойский и Боголюбов использовали пятнадцатилетнюю дружбу с ним для обмана в различных сделках, включая личные многомиллионные займы, махинации с расчетами между предприятиями группы "Приват" и продажу активов группе Evraz Романа Абрамовича в 2007 году.

В судебном процессе описывается ход ряда сделок группы "Приват" с конца 1990-х годов до 2016 года. При этом упоминаются имена экс-премьер-министра и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, олигарха Романа Абрамовича, а также Виктора Медведчука. В иске также описываются схемы с использованием "Приватбанка".

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По данным Kyiv Post, Вадим Шульман в начале 1990-х годов отвечалза поставки угля из Донецкой области в Днепр и познакомился с Игорем Коломойским в 1999 году через бизнесмена Дмитрия Мишалова, связанного с "Приватом". По словам бизнесмена, их связывали как деловые, так и дружеские отношения.

Шульман в последние годы переместил большую часть своей деятельности из Украины в Соединенные Штаты. Он владеет компанией в Сан-Диего под названием Pathway Genomics, которая разрабатывает мобильные приложения.

Напомним, Игорь Коломойский ранее не скрывает своего хорошого отношения к министру внутренних дел Арсену Авакову.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142673
 
 
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Я думал МВД Украины, а оно Авакова оказывается)
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Взагалі: -ЗеКоломойського- Портнова. Аваков - на гачку у Портнова та Бені .
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Не смешите мои тапочки, ппц. аваков собачка коломойского .
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Ну и где возмущенная ответственность, где гражданские "активисты"?

Быдло (польск.) - покорный тягловый скот.
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Так нацжонами керує росіянин, колишній співробітник КДБ. Які активісти? Всі під ковпаком ( на утиманні) у Путіна
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Врага Коломойского МВД объявило в розыск, а друга Бени Лазорко с розыска сняло. Аваков на службе у Коломойского.
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Так тепер виглядає справедливість по зелебоські. Сделаем их еще не раз.
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Лулз. "МВД Авакова". Это сильно. Даже для пожелтевшего "Цензора".
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