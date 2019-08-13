 Минрегион предложил проектировать в больницах палаты для детей с родителями

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Когда ребенок попадает в больницу, это стресс как для самого ребенка, так и для их родителей, который еще и в несколько раз усиливается теми условиями, которые существуют сейчас в большинстве украинских больниц. Ведь они совсем не отвечают современным требованиям. И обычно это палаты, в которых находятся сразу несколько детей, туалет и душ один на этаж. Кроме того, родителей нет рядом. Что предлагается? Предусматривать в детских больницах палаты с одновременным пребыванием ребенка с родителями. Конечно, все это будет зависеть от отделения, в котором находится ребенок, и от его заболевания, но где это будет разрешено и возможно делать, то обязательно это предвидеть", – сказал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что такие изменения – это комфорт маленьких пациентов и спокойствие их родителей, которые смогут быть рядом со своим ребенком.

Такие палаты должны иметь необходимое оборудование, спальные места как для пациента, так и для его родителей, а также отдельные туалет и душ с возможностью безбарьерного доступа к ним для всех групп населения, в том числе людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В проекте новых ГСН предлагается пересмотреть требования по:

вместительности больничных палат – как обычных, так и для родителей с детьми или мам и новорожденных;

комфорта в палатах и обеспеченности их санитарными комнатами;

специальному оборудованию для палат;

инклюзивности медицинских учреждений;

проектированию служебных помещений для персонала;

устройству публичного пространства больниц: требования к проектированию холлов, рецепции, приемное отделение, кафе, аптеки, места для детских колясок, зоны ожидания;

рекуперации и вентиляции.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram