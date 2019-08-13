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 Государственное финансирование получат 11 партий, – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов последних внеочередных выборов.

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

Право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", "Всеукраинское объединение "Свобода".

Как отметила координатор направления предотвращения политической коррупции в Национальном агентстве, член НАПК Наталья Корчак, все 11 политических партий выполнили условия для получения средств из государственного бюджета, в частности, обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка.

Политические партии получают право на госфинансирование их уставной деятельности со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Как уточнили в НАПК, финансирование уставной деятельности политических партий в первый год нового созыва Верховной Рады Украины начинается с 1 января, с одновременным выделением средств, на которые политические партии имеют право, за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва.

Согласно части первой статье 17-3 закона Украины "О политических партиях в Украине", политическая партия имеет право на получение государственного финансирования ее уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 2% голосов избирателей от общего числа голосов избирателей, поданных за все избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Частью третьей статьи 17-3 закона установлено, что решение о предоставлении политической партии государственного финансирования ее уставной деятельности или об отказе в предоставлении такого финансирования принимается, согласно этому закону, Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции на основании результатов последних очередных или внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пятидневный срок со дня официального обнародования результатов выборов народных депутатов Украины при условии представления руководителем или другим уполномоченным лицом партии справки учреждения банка Украины об открытии отдельного в национальной валюте Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142662
 
 
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А какого хера мы будем финансировать ****** Ляшка и сепара Шария!?
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С того же, с какого и Пса, Землю, Опоблок, Вокалиста и Жулю.
Деньги распределяются пропорционально голосам, как бы то ни было, за Ляшко и Шария по 300+ тысяч проголосовали и эти партии имеют право на финансирование по закону
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И я о том же.Например только в месяц на содержание этих 2% партий украинцы будут платить 219 миллионов гр в месяц,за год набегает 2 млрд 628 миллионов гривен а за пять лет это будет 13 миллиардов 140 миллионов гривен или грубо 500 миллионов баксов. И это только на эту шантропу типа Шария-Ляшка. А вот на содержание "проходников" нам придётся раскошелиться гораздо больше.На их содержание мы будем тратить 1 млрд 7 млн гр в месяц,в год 12 млрд 82 миллиона гр а за пять лет это 60 с половиной миллиардов гривен или грубо 2 миллиарда долларов. Проще говоря только на содержание этих засранцев и воров в течении пяти лет мы будем вынуждены взять в должок у МВФ 2 с половиной миллиарда баксов. С учётом их космических зарплат это ещё не менее 3 миллиардов баксов. Вот и выходит что все транши от МВФ мы берём исключительно на содержание ворья и клоунов.
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Как то сразу вспомнилось совковое
" - Возмущается народ - мало партия дает!
- Наша партия не ***** чтобы каждому давать"
И что ж тут у нас с шариями и ляшжками получается?...
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И кто вам доктор? Наче мати винувата, що дитина *******..
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