 "Ощадбанк" возобновляет выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Таким образом, три государственных банка – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк" – снова выдают "теплые кредиты" для ОСМД.

Это возможность для еще около 3 тыс. ОСМД (более 230 тыс. семей) в этом году:

привлечь до 1 млрд грн "теплых кредитов";

получить до 70% возмещения из госбюджета;

получить дополнительные компенсации из местных бюджетов;

экономить 50% и более на коммунальных услугах;

повысить стоимость квартир в утепленных многоэтажках в среднем на 30%.

Для получения возмещения все ОСМД должны подать в банки подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября этого года.

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