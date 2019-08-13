[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.09 27.97
 Социальная политика
  515  0
Все про:кредит (1203) Ощадбанк (377) энергоэффективность (252)

 "Ощадбанк" возобновляет выдачу "теплых кредитов" для ОСМД

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве по софинансированию выделенных правительством 380 млн грн для утепления ОСМД.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Таким образом, три государственных банка – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк" – снова выдают "теплые кредиты" для ОСМД.

Это возможность для еще около 3 тыс. ОСМД (более 230 тыс. семей) в этом году:

  • привлечь до 1 млрд грн "теплых кредитов";
  • получить до 70% возмещения из госбюджета;
  • получить дополнительные компенсации из местных бюджетов;
  • экономить 50% и более на коммунальных услугах;
  • повысить стоимость квартир в утепленных многоэтажках в среднем на 30%.

Для получения возмещения все ОСМД должны подать в банки подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября этого года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142656
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Киев Крым Нацполиция Россия СБУ суд США
 
 
 
 
 
 вверх