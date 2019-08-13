 Фонд госимущества в Киеве выполнил план по аренде на 68%

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, ранее ФГИ перечислил с бюджет 925,7 млн грн от аренды госимущества.

"С уверенностью можем говорить, что Фонд годовое задание в 1,2 млрд грн перевыполнит, и к концу года мы подойдем к цифре в 1,5 млрд грн", - сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

По его словам, сейчас действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, более 17 тыс. Однако, несмотря на спрос аренды гособъектов среди бизнеса, рынок требует современных правил и подходов.

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