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 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Средняя цена автогаза на АЗС за сутки опустилась на 7 копеек за литр – до 11,45 грн/л, а некоторые операторы снизили цены на 20-40 коп./л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 12 копеек – до 10,95-11,08 грн/л.

На станциях ОККО и WOG цена на стелах (без учета программ лояльности) опустилась на 4-5 копеек – до 11,82-11,81 грн/л.

На 40 копеек за литр снизила цены сеть UPG, на 27 коп. – сеть "БРСМ-Нафта".

Оптовые цены автогаза с начала июля опустились на 20% – до 17 870 грн/т на условиях самовывоза с ГНС.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142648
 
 
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