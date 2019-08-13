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Все про:бизнес (287) Зеленский (232)

 Зеленский переписал весь свой бизнес на партнеров по "Кварталу-95"

Владимир Зеленский выполнил свое обещание выйти из бизнеса, передав с апреля по май все принадлежащие ему доли в разных компаниях соратникам и партнерам.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает БизнесЦензор.

По подсчетам издания, наибольшее количество активов Зеленского оформили на его давнего партнера, назначенного ныне первым помощником президента, Сергея Шефира: Зеленский передал ему свои доли в восьми компаниях.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях.

Ранее Сергей Шефир рассказывал, что смена собственников бизнеса Зеленского – номинальная, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Владимиру Зеленскому по истечению президентского срока.

Сам Владимир Зеленский остался основателем лишь одном юридическом лице – общественной организации "Молодежный центр "Лига смеха".

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Как сообщалось, в марте стало известно, что Владимир Зеленский вышел из компаний, которые участвовали в российском кинобизнесе "Студии Квартал-95".

Ранее Зеленский исправил поданную им декларацию за 2017 год и указал, что с 28 мая 2012 года был акционером кипрской компании Green Family LTD.

Перед этим журналисты обнародовали расследование, в котором сообщили, что нашли три оформленные на Green Family LTD российские компании, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ.

24 января ТСН (Телевизионная служба новостей на канале "1+1" Игоря Коломойского) сообщила, что Зеленский вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142647
 
 
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 Топ комментарии
 
Куда там продажным Ротшыльдам!
Вот переписать на собственного первого помощника - вот настоящее отстранение от бизнеса!
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"Ты живешь по доверенности. У тебя ничего нет - ты голодранец!" (с)
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порохоботам сколько не плюй в глаза - ну дальше ты знаешь...
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"Ты живешь по доверенности. У тебя ничего нет - ты голодранец!" (с)
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Ну і чим це відрізняється від того, що зробив тоді зі своїм бізнесом Порошенко? Нічим? Де волання зефанатиків "пачіму ні прадал бізнес скотиняка?!" Не чую жодного слова...
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порохоботам сколько не плюй в глаза - ну дальше ты знаешь...
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То де праведний гнів з приводу того, що Зе-чудо не продало свій бізнес? Чи мізків вистачило тільки на недолугий сарказм?
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зеленский обещал ПРОДАТЬ бизнес?????? порохнявый! володя не такой балабол как твой петя!
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> володя не такой балабол

До володи ему еще дорасти надо.
Пусть сначала от ссыкла отмоется... ********.
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Чудо прозеленське, покажи мені, де я сказав, що він ОБІЦЯВ це зробити? Я вказав на явні подвійні стандарти, а ти мені - "ніабіщял"... Ваше зелене ніщо взагалі вам нічо не абіщяло, так, чисто про приколу прєзіком вибрали.
Вкотре впевнився, що ніякого адекватного сприйняття реальності в зебілів немає, є лише сліпа віра в кумира й така сама сліпа неадекватна ненависть до Порошенка і постреволюційної влади в цілому. Чим ви після цього відрізняєтесь від жителів Кацапії - не зрозуміло...
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"сліпа неадекватна ненависть до Порошенка" - нелюбовь к Порошенко у большинства граждан Украины возникла не на пустом месте. Если бы Порошенко был бы хотя бы наполовину таким, каким его пытаются представить его боты, то выборы бы выиграл он, а не Зеленский.
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"То де праведний гнів з приводу того, що Зе-чудо не продало свій бізнес?"_____________смешной порохосос ...
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А так под шумок переобувается и приспосабливается бизнес в Крыму.
Речь про сети Ашан и Метро.
https://publish.com.ua/biznes/sekreti-velikogo-biznesu-yak-torguyut-v-krimu-ashan-ta-metro.html

Nothing personal, just business...
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при порошенке такого не было))))))))))))) Зеленский переписал весь свой бизнес на партнеров по "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 6119
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Куда там продажным Ротшыльдам!
Вот переписать на собственного первого помощника - вот настоящее отстранение от бизнеса!
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Часи змінюються. Раніше була "Тисяча і одна ніч" де винахідлива особа рятувала своє життя від свавілля правителя, а тепер "тисяча і одна схема" де правитель рятує свої брудні гроші від оподаткування...
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учитесь соевые,это вам не брехня вашего шоколадного мародера,мужик сказал ,мужик сделал. Зеленский переписал весь свой бизнес на партнеров по "Кварталу-95" - Цензор.НЕТ 5961
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зелибоба ты хоть статью почитай, на кого все переоформлено
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