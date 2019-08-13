 Фонд гарантирования предупредил о приостановке выплат вкладчикам

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, технологические работы на промышленной среде Автоматизированной системы выплат, через которую банки-агенты Фонда осуществляют выплаты гарантированных сумм, будут проводиться с 15:00 16 августа по 11:00 21 августа.

"Из-за обновления программного обеспечения доступ банков-агентов Фонда к Автоматизированной системе выплат будет отсутствовать, из-за чего, соответственно, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков будут приостановлены. После 11:00 21 августа выплаты гарантированных сумм будут проводиться в обычном режиме", – сказано в сообщении Фонда.

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