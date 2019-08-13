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 США снизили прогноз экспорта рапса из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз экспорта рапса из Украины в 2019/20 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) на 0,7 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом - до 2,8 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно августовскому отчету, обнародованному на сайте ведомства, прогноз экспорта всех масличных снижен на 0,7 млн тонн по сравнению с прогнозом в июле - до 4,85 млн тонн, в то же время прогноз переработки масличных повышен на 0,7 млн тонн - до 17,15 млн тонн, экспорта растительного масла - на 0,25 млн тонн, до 6,3 млн тонн, экспорта шрота – на 0,2 млн тонн, до 6 млн тонн.

Минсельхоз США в августе увеличил прогноз по экспорту подсолнечника на 2019/20 МГ: экспорт шрота – на 0,2 млн тонн, до 4,9 млн тонн, масла – на 0,25 млн тонн, до 5,85 млн тонн. В то же время прогноз экспорта семян подсолнечника оставлен без изменений - на уровне 150 тыс. тонн.

Прогноз USDA по переработке масличных в Украине на текущий сезон составляет 16,65 млн тонн, по экспорту масличных – 5,05 млн тонн, по экспорту шрота – 6,07 млн тонн, растительных масел – 6,21 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142639
 
 
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