 Суд разрешил Коломойскому продать "Проминвестбанк"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

ВЭБ (владелец "Проминвестбанка") подала жалобу на действия госисполнителя в рамках сводного исполнительного производства №59036926 по заключению договора о продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС.

"Учитывая то, что заявитель не является стороной указанного исполнительного производства, которое непосредственно связано с предметом обжалования, он не наделен процессуальным правом на обжалование действий государственного исполнителя в порядке гражданского судопроизводства. Этот спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства", - отметил Киевский апелляционный суд.

На 28 августа планировался аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" на фондовой бирже ПФТС с начальной ценой 532 млн грн.

Продажа должна была состоятся по инициативе Государственной исполнительной службы на основании исполнительных документов, выданных Апелляционным судом Киева во исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018.

Арбитражный суд Гааги удовлетворил иск "приватовских" структур о взыскании 139 млн долл (плюс 20 млн долл процентов) с Минюста РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у Коломойского в Крыму после его аннексии Россией.

Позже Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ВЭБ и запретил Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка", а также запретил фондовой бирже ПФТС совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона по продаже акций банка.