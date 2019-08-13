 Крупнейший туроператор Европы снизил прибыль на 46% из-за запрета новых самолетов Boeing

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Столь резкое падение прибыли своего бизнеса крупнейший туроператор Европы объяснил убытками, которые компания понесла из-за запрета регуляторов на осуществление полетов лайнеров Boeing 737 MAX.

Только из-за этого оператор потерял во втором квартале 144 млн евро, потратив эти деньги на самолеты, которые выполняли рейсы вместо 737 MAX. По итогам года эта статья расходов составит около 300 млн евро, отметили в компании.

TUI не стала понижать прогноз по годовым результатам. Как отметил глава компании Фриц Йоссен, результаты этого года не дотянут до прошлогодних как раз из-за проблем, связанных с Boeing 737 MAX.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек.

10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.