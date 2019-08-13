 Зеленский разрешил двойное гражданство для россиян и иностранцев-военных

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №594/2019 обнародован на сайте главы государства.

Указом внесены изменения в Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины.

"Документом освобождаются от необходимости предоставления обязательства прекратить иностранное гражданство лица, которые являются гражданами Российской Федерации и подвергаются преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности и подают ходатайство о приобретении гражданства Украины", – сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

От такой же необходимости этим указом освобождаются обратившиеся за приобретением гражданства лица, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, либо принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (лица, принимавшие или принимающие участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях).

Согласно документу, Кабинет министров должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины указанными категориями лиц, а также законопроект о порядке предоставления убежища.

Кроме того, правительству поручено провести при участии Службы безопасности Украины проверку соблюдения Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины.

Кроме того, другим своим указом №593/2019 от 12 августа глава государства изменил состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Таким образом Зеленский ответил на продолжение ареста 24 украинских моряков в России, а также подписанием президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

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