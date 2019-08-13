 Аэропорт Гонконга вновь отменил все рейсы из-за протестов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Пассажирам рекомендуют покинуть здания терминалов как можно скорее.

Несколько сотен демонстрантов во вторник возобновили акцию протеста в международном аэропорту Гонконга.

В ночь на вторник в аэропорту осталась лишь небольшая группа протестующих, но к полудню по местному времени (05:00) в терминал вернулись несколько сотен человек.

Накануне в аэропорту Гонконга уже проходили массовые акции протеста, из-за чего администрация аэропорта отменила все рейсы.

По сообщению представителя местной полиции, в понедельник число протестующих в аэропорту достигло 5 тыс. человек.

Накануне официальный Пекин заявил, что беспорядки уже имеют признаки террористической деятельности.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.