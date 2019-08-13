 Нацбанк подготовил изменения в порядок открытия счетов клиентов банков

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

В частности, регулятор разработал постановление, которым предлагается установить порядок открытия банками специального счета для осуществления управляющим санацией процедуры санации должника-юрлица, счета для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации и погашения долгов должника-физического лица (физического лица-предпринимателя).

Также планируется урегулировать открытие счетов субъектам хозяйствования, которые не имеют счетов в конкретном банке, на основании представленных его представителем (физическим лицом, которое уже имеет в этом банке счет, открытый для собственных нужд) с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем заявления об открытии текущего счета в электронной форме.

Кроме того, будет установлен порядок закрытия банками текущих счетов физического лица-предпринимателя, который прекратил предпринимательскую деятельность (если на его счету нет остатка средств), а также изменения счетов клиента-физлица, котороый прекратил свою предпринимательскую деятельность и имеет остаток средств на счетах.

НБУ также постановлением намерен определить требования к оформлению перечня лиц, которые имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы.

При этом планируется обязать юридических лиц-нерезидентов и представительства юридических лиц-нерезидентов в Украине уведомлять банк о внесении изменений в их регистрационных документов.

Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ "Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов", который вынесен для общественного обсуждения.

Напомним, что Кодекс по процедурам банкротства вступил в силу 21 апреля и вводится в действие с 21 октября 2019 года. Со дня его введения в действие теряет силу Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Согласно этому Кодексу управляющий санацией при осуществлении процедуры санации должника-юрлица обязан открыть специальный счет для проведения процедуры санации и расчетов с кредиторами. Также Кодексом введены процедуры реструктуризации долгов и погашения долгов должника-физлица во время которых арбитражный управляющий (управляющий реструктуризацией/управляющий реализацией имущества должника) должен открыть в банке специальный/отдельный счет.