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Все про:банки (3413) Коломойский (815) НБУ (3936) Приватбанк (940)

 Нацбанк подал встречный судебный иск к Коломойскому по делу "Приватбанка"

Национальный банк Украины в рамках дела №910/5172/19 подал встречный иск к бывшему владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому о взыскании 4,26 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Ранее Коломойский подал иск к Нацбанку, в котором просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. Коломойский считает, что кредитный договор (№19 от 03.03.2009 г.) недействителен, т.к. был заключен на основании "противоправных постановлений правления НБУ".

Согласно судебным материалам, по утверждению Коломойского, уполномоченные лица НБУ не имели достаточных полномочий для заключения кредитного соглашения, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ. А недействительность договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016 г. истец обосновывает тем, что такие требования являются производными от требований о признании недействительным кредитного договора.

Верховный суд подтвердил правоту Приватбанка в споре с ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"). При этом ВС поддержал правовую позицию Приватбанка в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования НБУ ЗАО" Эрлан ", который пытался разорвать ипотечный договор и вывести из-под залога имущество.

Суды разных инстанций рассматривают 238 тысяч дел, связанных с "Приватбанком".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3142607
 
 
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КАЛ омойскому все вернут до копейки, да еще с процентами. Не зря он двигал клоуна в президенты. Уже сейчас в сети есть информация, что наши продажные суды вернули Бене уйму разного имущества на миллиарды. И все в тихаря, без лишнего шума. А по поводу привата - все эта возня потому, что слишком жирный кусок для Бени. Но он не подавится, а тихонечко схавает Приватбанк под аплодисменты ЗЕбилов.
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