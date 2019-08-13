 Украина сократила экспорт сыров на 19%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в денежном выражении экспорт снизился на 23% - до $13,08 млн.

В то же время импорт сыров по итогам января-июля 2019 года составил 10,38 тыс. тонн, что почти в 1,6 раза превышает показатель годом ранее. В денежном выражении вырос на 46,2% - до $47,79 млн.

Экспорт украинского сливочного масла за указанный период упал на 32,9% - до 12,89 тыс. тонн, в денежном выражении - на 35,3%, до $53 млн. Импорт сливочного масла сократился на 7,2% - до 591 тонн, в денежном выражении - на 12,3%, до $3,7 млн.

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-июле текущего года вырос на 19,1% - до 26,64 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $56,64 млн, что в 1,5 раза выше показателя за первые семь месяцев 2018 года. Импорт этой группы товаров уменьшился на 9,5% - до 1,1 тыс. тонн, в денежном выражении - на 21,1%, до $2,37 млн.

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2018 году импортировала 13,72 тыс. тонн сыров (+37,1% по сравнению с 2017 годом) при экспорте 8,34 тыс. тонн (-7,8%). Экспорт сливочного масла за минувший год остался на уровне 2017 года и составил 30,38 тыс. тонн, импорт незначительно вырос - до 1,1 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) составил 35,55 тыс. тонн (-24,1%), импорт - 2,36 тыс. тонн (+38,6%).